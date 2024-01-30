Микель Артета рассказал о проблемах в составе «Арсенала» перед игрой с «Ноттингемом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии команды перед игрой с «Ноттингем Форест» в 22-ом туре чемпионата Англии.

«Нам предстоит принять несколько запоздалых решений. Томас Парти не будет одним из них, но у нас есть несколько игроков, у которых были проблемы в конце последней игры, и мы все еще не определились с несколькими игроками.

Райс? Да, он один из этих игроков. Он проделал определенную работу, но и пропустил несколько занятий. Надеюсь, он будет в порядке.

Будет ли Парти в составе? Томаса нет в составе, нет. Все так, как есть. Вы хотите, чтобы все были доступны, да он — лучший игрок для нас, действительно важный игрок, но в данный момент он еще не в форме», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» сегодня, 30 января, на стадионе «Сити Граунд» в 22:30 по мск.

После 21 тура «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 43 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (48 очков).