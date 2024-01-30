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Трансфер Винисиуса в «МЮ» может войти в тройку самых дорогих переходов в истории футбола

Трансфер Винисиуса в «МЮ» может войти в тройку самых дорогих переходов в истории футбола
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может быть продан в случае перехода в мадридский клуб форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом ранее сообщали ряд СМИ. Популярное британское издание Sky Sports обнародовало сумму, которую английский клуб готов заплатить за переход бразильца.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По данным источника, «МЮ» в случае перехода Винисиуса выплатит «Реалу» £ 135 млн, что позволило бы стать данному трансферу — третьим по стоимости в истории мирового футбола.

На данный момент самым дорогим переходом является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за £ 222 млн, вторым в списке идёт переход Мбаппе из «Монако» в парижский клуб — сумма сделки тогда составила порядка £ 163 млн.

Напомним, Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. За это время бразилец завоевал с мадридским клубом 10 трофеев.

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