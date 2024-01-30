Деметрадзе: Сазонов и Марадишвили сделали верный выбор — с Грузией могут попасть на Евро

Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о выборе защитника Сабы Сазонова и полузащитника Константина Марадишвили выступать за сборную Грузии.

«Правильно, что выбрали сборную Грузии — они же грузины! Сборная России сейчас не играет отборочные матчи, и когда её допустят, пока неизвестно. А с Грузией они могут попасть на чемпионат Европы. Пока молодые, надо использовать свой шанс», — рассказала Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сазонов с августа 2023 года выступает за «Торино». В нынешнем сезоне 21-летний защитник сыграл 11 матчей (336 минут), но результативными действиями не отметился.

Марадишвили выступает за «Пари НН» в качетве аренды до конца сезона-2023/2024. За нижегородцев полузащитник провёл 14 матчей и забил 1 гол.