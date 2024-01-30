Лучший бомбардир России, Украины и Грузии рассказал, где зарабатывал больше всего

Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе рассказал, где ему платили самые большие деньги в карьере.

«В донецком «Металлурге». Неожиданно, но это факт! В Донецке очень большие деньги платили, по тогдашним меркам — огромные. У меня выходило в два раза больше, чем в Киеве или «Сосьедаде». Клуб содержали Тарута и Мкртчан, амбиции были серьёзные. И команда собралась приличная: капитан команды Гоча Джамараули — сборная Грузии, Яя Туре — сборная Кот-д’Ивуара, Меликян — сборная Армении, Мендоса — сборная Перу. Два раза мы занимали третье место после «Шахтёра» и Киева», — рассказала Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Деметрадзе выступал за «Металлург» с 2003 по 2005 и с 2006 по 2007 года. За это время нападающий провёл 98 матчей, забил 39 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Всего за карьеру Деметрадзе сменил 10 клубов, среди которых киевское «Динамо», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд» и московский «Локомотив».