«Лион» пытается купить форварда «Вест Хэма»

«Лион» вступил в переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу алжирского форварда Мохамеда Саида Бенрахма. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Олимпик» предлагает за 28-летнего футболиста € 20 млн, а также дополнительные бонусы. На данный момент «молотобойцы» не приняли данный оффер.

Отмечается, что «Лион» уверен в желании Бенрхама сменить клуб. Владелец французской команды Джон Текстор является большим поклонником таланта алжирского форварда.

Бенрахма выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «молотобойцев» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн. Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к ещё пятерым футболистам.