Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв стал президентом омского «Иртыша»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв стал президентом футбольного клуба «Иртыш». Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр спорта Омской области Иван Колесник.

«Работа в «Иртыше» это новый вызов. С которым, мы уверены, Дмитрий Сычёв обязательно справится! Коллектив футбольного клуба «Иртыш» от души поздравляет Дмитрия Евгеньевича с новой должностью и желает только побед во благо омского футбола!» — гласит сообщение пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. В группе Золото после 18 матчей команда набрала 23 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Сычёв — уроженец Омска. Ранее президентом «Иртыша» был и отец экс-нападающего «Спартака», «Локомотива» и «Марселя».