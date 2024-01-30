Вендел останется в «Зените» до конца сезона — Фабио Алейшо

Бразильский полузащитник Вендел останется в «Зените» до конца нынешнего сезона. Все слухи о возможном уходе футболиста в зимнее трансферное окно не соответствуют действительности, информирует журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах — это на два очка меньше, чем у лидера, «Краснодара».