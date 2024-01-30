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Легенда «Алании» Деметрадзе: верю, что к маю стадион во Владикавказе достроят!

Легенда «Алании» Деметрадзе: верю, что к маю стадион во Владикавказе достроят!
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Бывший нападающий «Алании» Георгий Деметрадзе отреагировал на инициативу РФС провести в мае провести ретро-матч между звёздами «Алании» и сборной России по случаю открытия нового стадиона во Владикавказе. Он пообещал прилететь на игру, если получит соответствующее приглашение. Также он заявил, что осетинские болельщики заслужили новый стадион.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Это очень хорошо! Сейчас нам визы не нужны. Так что, если пригласят, подготовлюсь, потренируюсь и с удовольствием прилечу. Верю, что стадион наконец-то достроят. Во Владикавказе очень любят футбол и уважают футболистов. Осетинские болельщики заслужили свой стадион, и я думаю, в мае он у «Алании» появится», — рассказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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