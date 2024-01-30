Воспитанник «Спартака» Руденко: хотел бы, чтобы чемпионом России стал «Краснодар»

Воспитанник «Спартака», а ныне нападающий «Химок» Александр Руденко высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он признался, что хотел бы видеть чемпионом страны «Краснодар». В то же время Руденко подчеркнул, что смена чемпиона глобально ничего не изменит в РПЛ — «Зенит» продолжит покупать дорогих игроков и завоёвывать золотые медали.

«За кого я в чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара»? Я хотел бы, чтобы выиграл «Краснодар». Сергей Галицкий много вложил в эту команду. Я симпатизирую игре «Краснодара». У нас впереди с ними матч на Кубок России. Проверим их на прочность.

Пойдёт ли смена чемпиона на пользу РПЛ? Думаю, что ничего не изменится. «Зенит» будет покупать дорогих игроков и становиться чемпионом», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Напомним, на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ ушёл «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Зенит» отстаёт на два очка.