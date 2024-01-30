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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Деметрадзе дал совет Арсену Захаряну

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Деметрадзе дал совет Арсену Захаряну
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе дал совет российскому полузащитнику Арсену Захаряну, который сейчас выступает в составе испанского клуба. Он пожелал молодому игроку терпения.

«Конечно, слежу, смотрю игры. Захаряну пока чуть-чуть тяжеловато, идёт обкатка, но, думаю, должен вписаться. Он футболист талантливый. Ещё по играм за «Динамо» было видно, что Арсен — игрок высокого уровня. Понятно, что переключиться с российского чемпионата на испанский тяжеловато — всё-таки уровень другой. Но я верю, что Захарян сможет там закрепиться и проявит себя с наилучшей стороны. Надо потерпеть чуть-чуть», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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