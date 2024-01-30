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Аршавин — об Угальде в «Спартаке»: он должен был за € 6 млн поехать, а его взяли за 13!

Аршавин — об Угальде в «Спартаке»: он должен был за € 6 млн поехать, а его взяли за 13!
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за € 6 млн поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеётся). «Надбавка за Россию» раньше была в два раза дороже, а теперь — в два с половиной», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил накануне, 29 января. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн

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Источник: стала известна зарплата Манфреда Угальде в «Спартаке»
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