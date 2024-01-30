«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в молодом футболисте «Астон Виллы»

Ряд европейских топ-клубов заинтересован в подписании полузащитника «Астон Виллы» Джейкоба Рэмси. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на приобретение 22-летнего футболиста претендуют «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Отмечается, что «Астон Вилла» не будет начинать переговоры о продаже своего игрока до наступления лета.

Рэмзи выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.