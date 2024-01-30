Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в молодом футболисте «Астон Виллы»

«Бавария» и «Арсенал» заинтересованы в молодом футболисте «Астон Виллы»
Комментарии

Ряд европейских топ-клубов заинтересован в подписании полузащитника «Астон Виллы» Джейкоба Рэмси. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на приобретение 22-летнего футболиста претендуют «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Отмечается, что «Астон Вилла» не будет начинать переговоры о продаже своего игрока до наступления лета.

Рэмзи выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Материалы по теме
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Live
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android