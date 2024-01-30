Руденко: российские клубы вернутся в еврокубки через три-четыре года

Нападающий «Химок» Александр Руденко считает, что российские клубы и сборные вернутся на международную арену в ближайшие три-четыре года. В то же время он подчеркнул, что возвращение на международную арену будет тяжёлым процессом.

«Смирился ли я с отсутствием еврокубков, или они вернутся? Если честно, вообще не думал об этом. Тяжело будет, конечно, но думаю, что в скором времени российские клубы вернутся. Года [через] три-четыре», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. В связи с этим РФС рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако было принято решение остаться в УЕФА.