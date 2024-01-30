Алексей Миранчук встретился в Италии со студентом из России

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук встретился в Италии со студентом и блогером из России Михаилом Громовым.

Громов встретил хавбека «Аталанты» после матча 22-го тура Серии А с «Удинезе», в котором Миранчук забил гол. Игра состоялась 27 января в Бергамо и завершилась победой «Аталанты» со счётом 2:0. Михаил выложил совместное фото в соцсетях, назвав Алексея «царём».

«Обычная сходка русских ребят в Бергамо. Лёша, спасибо тебе большое. Очень тепло на душе после нашего разговора. Отличный матч, отличный день, отличная встреча. Ценю такие поступки, Zar», — подписал снимок Громов.

Фото: Соцсети Михаила Громова

Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Россиянин перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.