«Ростов» объявил о подписании Умара Сако

Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника Умара Сако. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды.

«Добро пожаловать, Умар Сако! Мы рады приветствовать Умара Сако в нашей команде! Ждём яркой игры в футболке «Ростова», — написала клубная пресс-служба.

Умару Сако 27 лет, он выступал за «Арду» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тысяч.

«Ростов» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко за 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.