«Дженоа» близка к оформлению сделки по хавбеку Руслану Малиновскому

Итальянская «Дженоа» близка к приобретению полузащитника Руслана Малиновского, права на которого принадлежат французскому «Марселю». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, итальянцы заплатят за Малиновского € 7,5 млн, а футболист подпишет контракт до лета 2027 года. Руслан выступает за «Дженоа» с лета 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провёл 19 матчей в рамках чемпионата Италии, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского полузащитника в € 10 млн. «Дженоа» после 22 туров Серии А сезона-2023/2024 располагается на 12-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков.