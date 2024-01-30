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«Реал» намерен продлить контракт с Дани Карвахалем

«Реал» намерен продлить контракт с Дани Карвахалем
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Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль может остаться в мадридском клубе ещё на несколько сезонов, сообщает Marca. По информации источника, руководство «сливочных» в ближайшее время предложит 32-летнему футболисту продление контракта.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года. За это время футболист выиграл с мадридцами 22 трофея, в том числе пять кубков Лиги чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Карвахаль провёл за «сливочных» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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