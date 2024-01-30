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Врач «Крыльев» рассказал, что некоторые игроки приехали на сборы с лишним весом

Врач «Крыльев» рассказал, что некоторые игроки приехали на сборы с лишним весом
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, что некоторые игроки самарской команды приехали на тренировочные сборы с лишним весом.

«У некоторых игроков была небольшая прибавка в весе. Мы померили всей команде процент жира в организме, доложили всем, в том числе и тренерскому штабу. Надеемся на профессионализм футболистов, что на втором сборе всё будет в порядке. По фамилиям не буду говорить. Проценты жира небольшие. Мы держим норму до 11%. Там такие превышения, которые подлежат коррекции. Нет такого, что доставляло бы серьёзные проблемы и вынуждало снимать с нагрузок», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» завершили первый круг РПЛ сезона-2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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