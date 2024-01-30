Главный врач «Крыльев» рассказал, как проходит реабилитация Цыпченко после операции

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, как проходит реабилитация нападающего самарцев Дмитрия Цыпченко после операции.

«Планируем взять Цыпченко на второй сбор. Ему нужно давать беговую нагрузку непосредственно на травяном покрытии. От того, как он будет это переносить, будет дальше строиться программа его реабилитации.

Провели операцию. Сначала пытались вести консервативно, как и делали всегда. Если такое лечение не даёт результатов, то уже консультируемся к хирургами насчёт оперативного лечение. У него получилось так. Операция была проведена 2 ноября. По прогнозам хирургов, восстановление займёт от трёх до шести месяцев. Пока всё идёт хорошо, по плану», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.