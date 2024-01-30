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Врач «Крыльев»: планируем, что со второго сбора Ушаков будет заниматься в общей группе

Врач «Крыльев»: планируем, что со второго сбора Ушаков будет заниматься в общей группе
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, когда Егор Ушаков присоединится к общей группе самарской команды.

«Осенью Ушаков получил сотрясение мозга, но пропускал игры он не из-за этого. От сотрясения Егор достаточно быстро восстановился. Но во время падения он неудачно наступил на свой ранее повреждённый голеностоп. Это обострило проблему, ситуация с голеностопом ухудшилась, и всю осень он как раз лечился от этого. На первом сборе Ушаков работал с ограничениями, потому что много пропустил, и мы не могли интегрировать его в полноценную нагрузку и работу с командой. Сейчас всё наладилось, успокоилось. Мы берём его на сборы — будет видно. Планируем, что заниматься Егор будет в общей группе, но поначалу, возможно, с какими-то ограничениями», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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