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В «Крыльях» сообщили, что Гарре требуются дополнительные обследования после медосмотра

В «Крыльях» сообщили, что Гарре требуются дополнительные обследования после медосмотра
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о текущем состоянии аргентинского вингера команды Бенхамина Гарре.

«У иностранцев УМО проходило на пару дней раньше. Гарре потребовались дополнительные обследования и консультации. В данный момент они ведутся, и по результатам будет принято решение, что делать с Бенхамином дальше», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гарре выступает за «Крылья Советов» с 2023 года. В текущем сезоне вингер провёл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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