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Сычёв: мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол

Сычёв: мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о своём назначении на пост президента футбольного клуба «Иртыш».

«Для меня, как омича, назначение на эту должность – большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг – вернуть то, что дал мне омский футбол. Наша совместная задача – вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс.

К сожалению, сейчас «Иртыш» находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край» — приводит слова Сычёва ТАСС.

Напомним, «Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. В группе «Золото» после 18 матчей команда набрала 23 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Сычёв — уроженец Омска. За свою профессиональную карьеру он поиграл за такие клубы, как «Марсель», «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо». Ранее президентом «Иртыша» был и Евгений Сычёв, отец Дмитрия.

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