Килиан Мбаппе сообщит «ПСЖ» решение о своём будущем в клубе в ближайшие дни

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщит руководству парижского клуба решение о своём будущем в ближайшие дни. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, Мбаппе сильно сомневается в том, что для его карьеры будет лучше всего покинуть «ПСЖ» следующим летом. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Килиана Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского нападающего в € 180 млн. «ПСЖ» после 19 туров чемпионата Франции нынешнего сезона занимает первое место в таблице, набрав 44 очка.