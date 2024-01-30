«Чтобы купить военный билет, нужно брать кредит». Марат Быстров — о службе в армии

Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров рассказал, как попал в армию. По словам футболиста, у него был вариант незаконным путём приобрести военный билет за 120 тысяч рублей, однако в 2013 году у него не было таких денег. Быстров заявил, что ему пришлось бы взять кредит, чтобы не идти в армию.

«Я всё бросил и поехал в свою деревню. Потом пришла повестка, и я ушёл служить. Не было ли варианта купить военник? Был. Он стоил 120 тысяч, в 2013-м — серьёзные деньги. Для примера — у меня отец получал где-то 20 тысяч в месяц, а мама — 15. Чтобы купить военный билет, мне нужно было бы брать кредит. Про себя подумал: «Да не, Марат, какой кредит? Ты чё?». Взял повестку и пошёл в военкомат. Так и оказался в армии», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, сейчас Быстров выступает в составе «Астаны».