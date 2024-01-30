Узбекистан — Таиланд: Файзуллаев и Урунов — в старте узбеков на матч плей-офф Кубка Азии

Во вторник, 30 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными сборными Узбекистана и Тайланда. Команды сыграют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с малазийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Узбекистан: Юсупов, Эшмуродов, Сайфиев, Хусанов, Ашурматов, Халматов, Хамробеков, Тургунбоев, Урунов, Файзуллаев, Машарипов.

Тайланд: Кхаммай, Юен, Микельсон, Хемвибун, Дола, Бунматхан, Помпхан, Чароенраттанапиром, Канитсрибумпхен, Джайдед, Пумчантык.

До сегодняшнего дня Узбекистан не потерпел ни одного поражения на турнире. На групповом этапе команда разгромила Индию (3:0) и дважды сыграла вничью с Австралией (1:1) и Сирией (0:0). Тайцы, в свою очередь, также ни разу не проигрывали (2:0 с Кыргызстаном, 0:0 с Саудовской Аравией и Оманом).