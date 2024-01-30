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Экс-форвард «Локо» Деметрадзе назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в Москве

Экс-форвард «Локо» Деметрадзе назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в Москве
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Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о самой главной проблеме, с которой столкнулся в Москве во времена выступлений за «Локомотив». По его мнению, основная проблема российской столицы — пробки. Экс-футболист рассказал что иногда ехал с тренировок домой по три-четыре часа.

«Соблазнов везде хватает — и в Москве, и в Киеве. Но самая большая проблема — пробки. Трафик был такой, что можно было три-четыре часа с тренировки ехать домой! Представьте — столько времени сидеть неподвижно в машине. Водители к такому как-то привыкают, но футболисту — тяжело», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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