Стали известны позиции «ПСЖ» и «Реала» по присутствию в команде Мбаппе

Стало известно, каких позиций придерживаются руководители «ПСЖ» и мадридского «Реала» в вопросе нападающего Килиана Мбаппе в их командах. Об этом сообщает испанское издание AS.

По сведениям источника, для «Реала» подписание французского форварда уже не является приоритетной задачей, как это было несколько лет назад. У «сливочных» есть Винисиус и Джуд Беллингем, отвечающих за атакующую игру команды Анчелотти. «ПСЖ», в свою очередь, терять Килиана не хочет — парижане считают, что его уход может негативно сказаться на всём проекте.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского нападающего в € 180 млн. «ПСЖ» после 19 туров чемпионата Франции нынешнего сезона занимает первое место в таблице, набрав 44 очка.