Итальянские гранды намерены побороться за Фергюсона

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон в летнее трансферное окно может перебраться в один из топ-клубов Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, на шотландского хавбека претендуют «Ювентус», «Милан» и «Лацио». Отмечается, что руководство туринского клуба уже связалось с представителями 24-летнего футболиста, в то время как «россонери» и римляне только следят за прогрессом игрока. И «Милан», и «Лацио» будут принимать решение о целесообразности трансфера ближе к лету.

Отмечается, что Фергюсон польщён вниманием со стороны итальянских грандов. Однако мечтой шотландца всегда была игра за клуб из английской Премьер-лиги.

Фергюсон выступает за «Болонью» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно об интересе «Милана» к ещё одному футболисту «Болоньи» — Джошуа Зиркзее.