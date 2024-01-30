«Атлетико» планирует подписать экс-защитника «Арсенала» Паулисту

Центральный защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста до конца нынешнего трансферного окна может перебраться в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «матрасников» в последние несколько дней работают над возможным подписанием бразильца на правах свободного агента. Паулиста уведомил «Валенсию», что хотел бы досрочно расторгнуть трудовое соглашение.

Отмечается, что ещё одним кандидатом на переход в «Атлетико» является защитник «Челси» Трево Чалоба, однако данный вариант рассматривается мадридцами в качестве плана Б, так как англичанин будет стоить больше € 30 млн.

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Паулиста выступает за «Валенсию» с 2017 года. В этом сезоне защитник провёл за «летучих мышей» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.