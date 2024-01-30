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«Севилья» объявила об уходе хавбека Ивана Ракитича

«Севилья» объявила об уходе хавбека Ивана Ракитича
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Испанская «Севилья» объявила, что хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул клуб. Напомним, ранее стало известно, что Ракитич близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб».

Ранее сообщалось, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Отмечалось, что полузащитник перейдёт в «Аль-Шабаб» до 30 января, подписав двухлетний контракт.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

35-летний Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами.

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