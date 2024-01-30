Президент «Барселоны» Лапорта видит в Гвардиоле главного кандидата на замену Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу главным кандидатом на пост главного тренера сине-гранатовых после ухода Хави. Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, о решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Испанец возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист помог сине-гранатовым завоевать три чемпионских титула, выиграть Кубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. После ухода из «Барселоны» Гвардиола возглавил мюнхенскую «Баварию», в которой проработал три года. С 2015-го Хосеп тренирует «Манчестер Сити».