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РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
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Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить запрет на регистрацию новых футболистов московским «Локомотивом». Запрет на московский клуб был наложен из-за проблем с расторжением контракта Михаила Иванькова. Железнодорожников обязали выплатить Иванькову компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также заплатить штраф.

«Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф.

Применить к ФК «Локомотив» (Москва) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сказано в решении РФС.

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