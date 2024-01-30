РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить запрет на регистрацию новых футболистов московским «Локомотивом». Запрет на московский клуб был наложен из-за проблем с расторжением контракта Михаила Иванькова. Железнодорожников обязали выплатить Иванькову компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также заплатить штраф.

«Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» (Москва) о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф.

Применить к ФК «Локомотив» (Москва) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сказано в решении РФС.