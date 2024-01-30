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Защитник «Барселоны» успешно перенёс операцию

Защитник «Барселоны» успешно перенёс операцию
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Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде во вторник, 30 января, был успешно прооперирован в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Напомним, неделю назад, в кубковом матче с «Атлетиком» (2:4), 20-летний футболист получил серьёзную травму правого подколенного сухожилия. Как сообщалось ранее, игрок пропустит остаток нынешнего сезона.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Бальде является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось о желании «Барселоны» приобрести нового левого защитника.

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