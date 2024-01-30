Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Алании» Деметрадзе: людей в тюрьме инвалидами делали. Меня в карцер сажали

Экс-игрок «Алании» Деметрадзе: людей в тюрьме инвалидами делали. Меня в карцер сажали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о своих тюремных буднях. Напомним, экс-футболиста задерживали по подозрению в связях с криминальным авторитетом и за участие в нелегальном тотализаторе.

«Ходил по камере — шесть метров туда, шесть метров обратно. Слушал радио, читал газеты. Эти же негодяи даже телевизор заключённым не давали.

В камере было шесть человек. По разным статьям люди сидели. Были и с тяжёлыми статьями — покушение на убийство, разбой, экономические преступления.
Надзиратели знали, что я футболист. Иногда делали поблажки, а иногда в карцер сажали. За шум. Формально за шум.

Экстремальных ситуаций у меня лично не было. Но других людей там очень сильно били. Просто так. Некоторые инвалидами становились», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Не должно такого быть между славянами». Честный разговор с лучшим бомбардиром трёх стран
Эксклюзив
«Не должно такого быть между славянами». Честный разговор с лучшим бомбардиром трёх стран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android