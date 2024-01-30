Хави дал совет следующему тренеру «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился с советом к своему преемнику. Напомним, на прошлой неделе 44-летний специалист заявил, что покинет каталонскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Мой совет новому тренеру «Барселоны», кто бы это ни был, — не поддавайтесь никакому влиянию. Я заблуждался, когда думал, что тренировать «Барсу» — это лишь побеждать и хорошо играть в футбол. Хотя мы и достигли некоторого прогресса, всё равно нынешний сезон явно не тот, которого мы ожидали.

Мой вам совет — пытайтесь наслаждаться своей работой, хотя это практически невозможно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавляет «Барселону» с 6 ноября 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые в прошлом сезоне выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании. На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 44 очка за 21 тур. Отставание каталонцев от лидирующей «Жироны» составляет 11 очков. При этом сине-гранатовые имеют один матч в запасе.

Ранее появилась информация, что «Барселону» может возглавить экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.