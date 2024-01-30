Экс-форвард «Локо» Деметрадзе охарактеризовал Юрия Сёмина как человека и тренера

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе охарактеризовал Юрия Сёмина как человека и как тренера.

«Сёмин — величайший тренер и прекрасный, правильный человек. Просто мне после травмы тяжело было. Дело было только в этом. Потому что потом, набрав форму, я снова играл хорошо», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Всего во главе железнодорожников Сёмин провёл 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. С «Локомотивом» тренер завоевал 12 трофеев, в том числе три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018). Также Сёмин провёл три сезона в «Локомотиве» в качестве игрока.

Последней командой специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. С того момента Сёмин нигде не работал.