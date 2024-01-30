Узбекистан вышел в 1/4 финала Кубка Азии, не без труда обыграв Таиланд

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречались национальные команды Узбекистана и Таиланда. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с малайзийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Узбекистану удалось одержать победу со счётом 2:1 и выйти в четвертьфинал, где им будет противостоять страна-хозяйка турнира — сборная Катара.

Узбекистан открыл счёт в матче в концовке первого тайма. Голом отметился форвард команды Азизбек Тургунбоев. На 58-й минуте тайцам удалось восстановить равенство на табло — отличился Супачок Сарачат. Однако всего через семь минут узбекистанцы снова повели благодаря голу полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Этот мяч в итоге и стал победным — 2:1.

Отметим, что до сегодняшнего дня Узбекистан не потерпел ни одного поражения на турнире. На групповом этапе команда разгромила Индию (3:0) и дважды сыграла вничью — с Австралией (1:1) и с Сирией (0:0). Тайцы, в свою очередь, также ни разу не проигрывали (2:0 с Кыргызстаном, 0:0 с Саудовской Аравией и Оманом).