Файзуллаев забил второй гол за Узбекистан на Кубке Азии

Продолжается матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречаются национальные команды Узбекистана и Таиланда. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте голом в ворота Таиланда отметился 20-летний хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Футболист получил мяч на дуге штрафной площади, развернул защитника и бильярдным выстрелом отправил мяч в левый угол ворот.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ»

Таким образом, этот мяч стал для атакующего хавбека уже вторым на турнире. До этого Аббосбек поражал ворота Индии (3:0) в матче группового этапа Кубка Азии.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» летом прошлого года за € 500 тыс. В текущем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.