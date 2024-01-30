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Бывший нападающий «Алании» Деметрадзе рассказал об отношении к россиянам в Грузии

Бывший нападающий «Алании» Деметрадзе рассказал об отношении к россиянам в Грузии
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Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал об отношении к россиянам в Грузии. По его словам, грузины нормально относятся ко всем — и к россиянам, и к украинцам.

«Русских в последнее время в Тбилиси очень много. В основном в Тбилиси и Батуми. Грузины нормально ко всем относятся. Серьёзных инцидентов не было. Здесь очень много русских, украинцев живёт — и нормально ладят. Всё спокойно», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире и конфликта на Украине.

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