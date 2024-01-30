Хави раскрыл причины, побудившие его объявить об уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему принял решение оставить каталонский клуб по завершении текущего сезона.

«Когда я появился здесь, я сказал то, что думал. Когда я сказал, что мы строим новый клуб, вы на меня ополчились. Я также сказал, что у нас нет «Барсы» 2010 года. У меня такое чувство, что я просто не подошёл бы на эту роль, даже если бы выиграл Ла Лигу с 12-очковым отрывом. Не думаю, что дело в истории. Дело в обстановке, в клубе, в требованиях и во мне лично», — приводит слова Хави издание Mundo Deportivo.

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Напомним, о решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Испанец возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).