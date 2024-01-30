Хави рассказал, чего не хватает современной «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слабых сторонах своей команды на сегодняшний день.

«Чего не хватает «Барсе» — качественной игры или менталитета победителя? На мой взгляд, и того, и другого. Нам нужно больше прессинговать, лучше играть как в атаке, так и в обороне. В последнее время мы очень уязвимы при игре у своих ворот, именно из-за этого ухудшились результаты команды.

Уровень футбола у «Барселоны» на данный момент не тот, которого все ждут, поэтому я принял решение не продолжать свою работу. Но не стоит забывать, что я прибыл сюда в один из самых сложных моментов в истории клуба. И мне кажется, что проделанная нами работа недостаточно ценится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 44 очка за 21 тур. Отставание каталонцев от лидирующей «Жироны» составляет 11 очков. При этом сине-гранатовые имеют один матч в запасе.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сразится с «Наполи». Первый матч состоится менее чем через месяц — в среду, 21 февраля.