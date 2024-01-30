Хави — об игроках, которые просили его остаться: это конфиденциальная информация

Главный тренер «Барселоны» Хави не стал называть имена игроков, которые просили его не покидать каталонский клуб.

«Это конфиденциальная информация. Я принял все пожелания игроков. Они говорили искренне, и именно этот фактор станет объединяющим для нас. Думаю, завтра (в матче с «Осасуной». — Прим. «Чемпионата») футболисты проявят свою реакцию», — приводит слова Хави издание Mundo Deportivo.

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Напомним, о решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Испанец возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).