Хави — об усталости: я никогда не жаловался и старался изо всех сил

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, связан ли его уход из каталонского клуба с усталостью.

«Я человек клуба. Мы адаптировались к обстоятельствам, зная сложную ситуацию (имеется в виду экономическую. — Прим. «Чемпионата») в клубе. Моя совесть очень чиста. Для меня приоритетом всегда были клуб и игроки. Я никогда не жаловался и старался делать всё, что в моих силах», — приводит слова Хави издание Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, о решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Испанец возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).