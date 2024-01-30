«Газ общий, а мечты сбываются только у вас». Гендир «Иркутска» раскритиковал «Газпром»

Генеральный директор футбольного клуба «Иркутск» Роман Городничев высказался о сложной ситуации со спонсорами во Второй лиге. Также он жёстко раскритиковал «Газпром», который инвестирует в зарубежный футбол, но не сотрудничает с клубами из низших российских дивизионов. При этом Городничев отметил, что «Газпром» добывает природный газ на территории России, поэтому отсутствие инвестиций в отечественный футбол считает не совсем честным.

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмёт полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что «Газпром» кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе «Бешикташа». Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб Второй лиги. Ну это же круто будет?

Грустно, весь газ отсюда идёт в Китай, а когда я прихожу в «Газпром» или другую компанию, спрашиваю: «Ребят, помогите. Дайте 20 млн на команду». – «Нам это неинтересно». Ну вы же качаете отсюда, почему где-то вкладываетесь, а у нас нет? По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас», — рассказал Роман Городничев.