Хави ответил на вопрос, может ли он вернуться в «Барселону» после своего ухода из клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, может ли он снова вернуться в каталонский клуб после того, как покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Я не исключаю возвращения. Я буду с «Барсой» столько, сколько это будет необходимо, но сейчас я думаю, что я ей не нужен. Я уже всё решил», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави сообщил о решении покинуть сине-гранатовых после минувшего матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5). После этой игры испанский специалист заявил, что «Барселоне» нужна смена вектора развития.

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Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).