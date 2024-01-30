Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем

«Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем
Комментарии

«Сочи» объявил об обоюдном расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

«Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Джорджевич перешёл в нашу команду осенью 2022 года. Свои первые голы за «Сочи» забил в марте 2023 года в ворота ЦСКА, оформив сразу дубль», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Лука провёл за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Материалы по теме
Форвард «Сочи» Джорджевич: у меня есть предложения от других клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android