Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал переход Кругового

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич прокомментировал переход Данила Кругового в стан армейцев.

«Посмотрим, что произойдёт. Не особо думаю о возможных трансферах и концентрируюсь только на себе, на том, чтобы на 100% подойти к возобновлению чемпионата», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В нынешнем сезоне Данил сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.