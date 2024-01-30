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Арсен Захарян пропустит ближайший матч «Реала Сосьедад» с «Жироной» из-за травмы

Арсен Захарян пропустит ближайший матч «Реала Сосьедад» с «Жироной» из-за травмы
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что его клиент пропустит ближайший матч своей команды с «Жироной» из-за травмы.

«Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, российский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:0). Захарян растянул связки голеностопа левой ноги.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Жироной» в 23-м туре Ла Лиги. Матч состоится 3 февраля.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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