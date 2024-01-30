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Стартовала продажа билетов на Зимний кубок РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Стартовала продажа билетов на Винлайн Зимний кубок РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова».

Кроме российских команд, в товарищеском турнире сыграют казахстанский «Кайрат», за который выступает экс-игрок московского ЦСКА Виктор Васин, а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая — эту команду тренирует бывший наставник «Локомотива» Марко Николич.

Полное расписание турнира:

• 2 февраля «Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало — в 17:00 по московскому времени;

• 6 февраля «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – в 19:30 по московскому времени;

• 7 февраля «Спартак» – «Ростов». Начало – в 19:30 по московскому времени;

• 9 февраля «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – в 18:45 по московскому времени;

• 11 февраля «Кайрат» – «Ростов». Начало – в 20:00 по московскому времени;

• 14 февраля «Спартак» – «Кайрат». Начало – в 19:30 по московскому времени.