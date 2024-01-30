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Экс-игрок сборной Узбекистана Ирисметов: Урунов не смог себя проявить в матче с Таиландом

Экс-игрок сборной Узбекистана Ирисметов: Урунов не смог себя проявить в матче с Таиландом
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Бывший нападающий сборной Узбекистана и московского «Спартака» Жафар Ирисметов высказался об игре узбекистанской национальной команды в минувшем матче 1/8 финала Кубка Азии с Таиландом (2:1).

Кубок Азии . 1/8 финала
30 января 2024, вторник. 14:30 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 1
Таиланд
1:0 Тургунбоев – 37'     1:1 Сарачат – 58'     2:1 Файзуллаев – 65'    

«Самое главное – результат. В первом тайме был контроль мяча, были моменты. Во втором чуть-чуть сели, дали таиландцам проводить атаки и даже сравнять счёт. Странно, что Остон Урунов опять вышел на острие атаки. Непонятно, опять вышли без нападающего. Здорово, что поставили Диёра Холматова, было много вариантов. Холматов в итоге отдал голевую, сыграла пахтакорская связка с Тургунбоевым. Урунов, честно говоря, не смог себя проявить, не использовал сильные качества», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

Напомним, на 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Узбекистана Азизбек Тургунбоев. На 58-й минуте полузащитник таиландской национальной команды Супачок Сарачат сравнял счёт в матче. На 65-й минуте хавбек сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил второй мяч своей команды, ставший победным. Благодаря этой победе узбекистанская национальная команда прошла в 1/4 финала Кубка Азии.

Турнирная сетка Кубка Азии
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